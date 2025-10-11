PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag Morgen wurde in ein Wohnhaus des Kleinen Bierweges in Arnstadt eingebrochen.

Der oder die Unbekannten verschafften sich in Abwesenheit der Hausbewohner gewaltsam Zutritt zum Gebäude, verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro und durchwühlten anschließend jegliche Räume des Wohnhauses.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Elektronikartikel im Wert von ca. 2.700 Euro entwendet.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die unbekannten Täter den Bereich zuvor ausgespäht haben und basierend darauf das Gebäude auswählten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit oder auch Tage zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621 780) oder die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0264880/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

