Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten ein oder mehrere Unbekannte einen ca. 150cm x 70cm großen Schriftzug mit schwarzer Sprühfarbe an einer Hausfassade der Ilmenauer Lindenstraße an. Ein politischer Hintergrund aufgrund der Art und Weise der "Sprühkunst" nicht ersichtlich.

Der Schaden am Objekt wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0264157/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell