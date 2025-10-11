PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten ein oder mehrere Unbekannte einen ca. 150cm x 70cm großen Schriftzug mit schwarzer Sprühfarbe an einer Hausfassade der Ilmenauer Lindenstraße an. Ein politischer Hintergrund aufgrund der Art und Weise der "Sprühkunst" nicht ersichtlich.

Der Schaden am Objekt wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0264157/2025 entgegen. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 14:30

    LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 07. Oktober, gegen 23.45 Uhr den Neuen Markt in Richtung Untere Lindenstraße. Offenbar kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf unter anderem mit einer Statue. Diese wurde durch den Verkehrsunfall beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht Zeugen zum Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Einbrüche in Wohnhäuser

    LPI Gotha (ots) - In ein Wohnhaus in der Ilmenauer Allee in Ilmenau drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Ein weiteres, in der gleichen Straße befindliches, Einfamilienhaus versuchten Unbekannte widerrechtlich zu betreten, was ihnen offenbar misslang. Die Tatzeit liegt zwischen dem 06. Oktober, 00.05 Uhr und gestern, 18.30 Uhr. Die dunkle Jahreszeit ist mit besonderen Gefahren verbunden, im Hinblick auf Einbrüche stellt die früh einsetzende ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

    Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der B7 zwischen Gamstädt und Tüttleben durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 1416 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 30 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 150 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren