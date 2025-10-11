LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf
Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten ein oder mehrere Unbekannte einen ca. 150cm x 70cm großen Schriftzug mit schwarzer Sprühfarbe an einer Hausfassade der Ilmenauer Lindenstraße an. Ein politischer Hintergrund aufgrund der Art und Weise der "Sprühkunst" nicht ersichtlich.
Der Schaden am Objekt wird auf ca. 500 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0264157/2025 entgegen. (tb)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell