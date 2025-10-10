Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Wohnhäuser

LPI Gotha (ots)

In ein Wohnhaus in der Ilmenauer Allee in Ilmenau drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. Ein weiteres, in der gleichen Straße befindliches, Einfamilienhaus versuchten Unbekannte widerrechtlich zu betreten, was ihnen offenbar misslang. Die Tatzeit liegt zwischen dem 06. Oktober, 00.05 Uhr und gestern, 18.30 Uhr. Die dunkle Jahreszeit ist mit besonderen Gefahren verbunden, im Hinblick auf Einbrüche stellt die früh einsetzende Finsternis ein Sicherheitsrisiko dar. Die zeitige Dunkelheit bietet potentiellen Einbrechern mehr Gelegenheit, unbemerkt in Häuser oder Wohnungen einzudringen, da sie aufgrund der häufig getragenen schwarzen beziehungsweise dunklen Kleidung schlechter zu entdecken sind. Außerdem kann zum Beispiel am eingeschalteten Licht in den Häusern oder Wohnungen von außen erkannt werden, ob die Bewohner zuhause sind. Durch richtiges Verhalten und eine effektive Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden. Die Polizei rät: - Achten Sie darauf, keine Aufstiegshilfen im Außenbereich zu bieten. - Teilen Sie nicht über soziale Medien, wann genau Sie sich im Urlaub befinden. - Informieren Sie sich beispielsweise über Smart-Home-Lösungen zur Anwesenheitssimulation, sollten Sie eine Reise planen. - Achten Sie auf fremde Personen auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie an. - Beauftragen Sie Nachbarn bei längerer Abwesenheit, damit diese zum Beispiel den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei. Am 26. Oktober 2025 ist "Tag des Einbruchschutzes", nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über effektiven Einbruchschutz. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet unter www.k-einbruch.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell