LPI-GTH: Fluchtversuch
Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)
Polizeibeamte beabsichtigten gestern Nachmittag einen Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dies missfiel dem Fahrer der S51 offenbar, sodass er sämtliche Anhaltesignale ignorierte und unter anderem über Rad- und Fußwege davonfuhr. Ebenso missachtete er augenscheinlich diverse Verkehrsregeln. Im Rahmen der Nacheile konnte der 15-Jährige mit seiner ebenfalls 15-jährigen Sozia in Kleinhettstedt angehalten werden. Das Moped wurde abgeschleppt, da es möglicherweise manipuliert war. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
