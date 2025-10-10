LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug
Arnstadt (ots)
Aus einem in der Gothaer Straße geparkten Fiat Iveco entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem Werkzeuge der Marke "Bosch". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 08. Oktober, 22.30 Uhr und gestern, 05.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0263214/2025) entgegen. (jd)
