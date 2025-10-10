PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

Arnstadt (ots)

Aus einem in der Gothaer Straße geparkten Fiat Iveco entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem Werkzeuge der Marke "Bosch". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 08. Oktober, 22.30 Uhr und gestern, 05.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0263214/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

