Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Eisenach (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Rennbahn. Ein 75-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Straße aus Richtung Kasseler Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich weiter geradeaus zu fahren. Augenscheinlich übersah der Fahrzeugführer die Rot zeigende Ampel und kollidierte anschließend mit einer von rechts kommenden 69-jährigen Skoda-Fahrerin. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

