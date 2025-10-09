PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei befand sich gestern Abend aufgrund eines Ladendiebes im Einsatz in der Bahnhofstraße. Dies missfiel dem 28-Jährigen (lybisch) offensichtlich, denn er leistete massiven Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain sowie Cannabis. Der Mann wurde im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen. In den frühen Stunden des heutigen Tages wurde er aus diesem auf Weisung entlassen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Arnstadt (ots) - Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Straße "An der Brunnenkunst" unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Wildunfall mit Folgen

    Eisenach (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B19. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Mazda die Straße von Eisenach/Mitte in Richtung Eisenach/West als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Der Fahrzeugführer wurde dadurch leicht verletzt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Reh verendete vor Ort. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Widerstand geleistet

    Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein 41-Jähriger (deutsch) bedrängte gestern Vormittag mehrere Fahrzeugführer in der Marksuhler Straße. Infolgedessen kam es zu einem Polizeieinsatz. Offenbar war der 41-Jährige damit nicht einverstanden und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde fixiert und anschließend auf Weisung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren