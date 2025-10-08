LPI-GTH: Widerstand geleistet
Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)
Ein 41-Jähriger (deutsch) bedrängte gestern Vormittag mehrere Fahrzeugführer in der Marksuhler Straße. Infolgedessen kam es zu einem Polizeieinsatz. Offenbar war der 41-Jährige damit nicht einverstanden und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde fixiert und anschließend auf Weisung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. (jd)
