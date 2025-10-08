Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Einbrüchen

Ilmenau/Oberpörlitz (Ilm-Kreis) (ots)

Der Polizei wurden am gestrigen Tag drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Bereich Am Tonteich, Bussardweg sowie Sperberring (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6133015) bekannt. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schmuck und Bargeld in noch unbekanntem Wert. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03. Oktober und gestern. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0260875/2025) in Verbindung zu setzen. Ebenfalls werden Personen als Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge sowie ortsfremde Personen auch vor der Tatzeit in der Einfamilienhaussiedlung wahrgenommen haben. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell