PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots)

In ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Wiesenweg" versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie die Flucht ergriffen. Die Tat ereignete sich am gestrigen Tag, in der Zeit zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0260110/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Gotha (ots) - Gestern Abend wurde der Polizei die Sachbeschädigung eines Pkw in der Mozartstraße gemeldet. Ein bis dahin Unbekannter hatte den Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt. Durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen konnte ein 39-Jähriger (lybisch) als Verursacher bekannt gemacht werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

    Gotha (ots) - Am 02. Oktober führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der L1027 zwischen Gotha und Leina durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h bzw. 60 km/h für Lkw. 1981 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 154 davon zu schnell. Ein Lkw durchfuhr den Bereich mit 89 km/h, ein Pkw-Fahrer mit 161 km/h. Weiterhin wurden Pkw mit 146 km/h, 148 km/h, 150 km/h sowie 153 km/h festgestellt. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Anhänger entwendet

    Sülzenbrücken (Ilm-Kreis) (ots) - Einen Pkw-Anhänger des Typs "TPV Trailers" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Parkplatz in der Haarhäuser Straße. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03. Oktober und gestern, 20.00 Uhr. Das Beutegut hat einen Wert von rund 700 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0259361/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren