LPI-GTH: Versuchter Einbruch
Nessetal (Landkreis Gotha) (ots)
In ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Wiesenweg" versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam einzudringen. Offenbar wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, sodass sie die Flucht ergriffen. Die Tat ereignete sich am gestrigen Tag, in der Zeit zwischen Mitternacht und 01.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0260110/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
