LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in eine Bäckereifiliale eines Einkaufszentrums in der Stadtilmer Straße ein und entwendeten von dort unter anderem Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 04. Oktober und gestern, 14.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0259273/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

