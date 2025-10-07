LPI-GTH: Sachbeschädigung
Gotha (ots)
Gestern Abend wurde der Polizei die Sachbeschädigung eines Pkw in der Mozartstraße gemeldet. Ein bis dahin Unbekannter hatte den Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt. Durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen konnte ein 39-Jähriger (lybisch) als Verursacher bekannt gemacht werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)
