LPI-GTH: Widerstand geleistet

Gotha (ots) - Gestern Abend wurde der Polizei die Sachbeschädigung eines Pkw in der Mozartstraße gemeldet. Ein bis dahin Unbekannter hatte den Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt. Durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen konnte ein 39-Jähriger (lybisch) als Verursacher bekannt gemacht werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

