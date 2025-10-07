LPI-GTH: Widerstand geleistet
Ilmenau (ots)
Ein 29-Jähriger (deutsch) begab sich gestern Nachmittag in einen Supermarkt in der Straße "Mühltor" und entwendete dort Nahrungs- und Genussmittel im Wert von knapp 50 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann erheblichen Widerstand. Der Mann wurde fixiert und im weiteren Verlauf auf Weisung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
