Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots)

Ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooter wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der August-Creutzburg-Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

