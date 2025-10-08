LPI-GTH: Berauscht
Gotha (ots)
Ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooter wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der August-Creutzburg-Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd)
