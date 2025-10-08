LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 09.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Sperberring" und drangen gewaltsam in dieses ein. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und unter anderem Schmuckgegenstände entwendet. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter ...

