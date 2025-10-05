Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Sonntag, 5.10.2025, 00.51 Uhr

NORTHEIM (hei) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 50-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Rückingsallee kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Ein anschließender in der hiesigen Dienststelle durchgeführter Alkotest ergab einen Wert über der 0,5-Promille-Grenze.

Gegen den 50-jährigen Northeimer wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell