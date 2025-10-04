Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch

Northeim (ots)

Northeim, Schöne Aussicht, Freitag, 03.10.2025, 17:30 Uhr bis 22:20 Uhr

Northeim (hot)

Im oben genannten Zeitraum hebelten noch unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Schöne Aussicht" in 37154 Northeim auf.

Die Täter durchsuchen das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Zum derzeitigen Ermittlungsstand kommt es zu keinem Entwendungsschaden, jedoch entsteht durch das Eindringen ins Wohnhaus ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen an der genannten Örtlichkeit festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel.: 05551/9148115) zu melden.

