Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sturmbäume und Graf-Otto-Straße, Fr. 03.10.2025, 10:20 Uhr und 11:12 Uhr

Northeim (mho)

Gleich zwei Fahrten unter Drogeneinfluss konnte die Polizei Northeim am Freitagmorgen feststellen.

Zunächst wurde um 10:20 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Northeim in der Straße Sturmbäume kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf den Wirkstoff THC.

Wenig später, gegen 11:12 Uhr, wurde ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Northeim kontrolliert. Auch sein Drogentest reagierte positiv auf THC.

Beiden Männern wurde daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell