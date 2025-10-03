Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer schwer verletzt

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, K452 zwischen Parensen und Bovenden 03.10.2025, 13:30 Uhr

Northeim(mho)

Am frühen Freitagmittag befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die K 452 von Parensen kommend in Richtung Bovenden.

In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei schwer.

Der Fahrer musste anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Der Gesamtschaden wird auf mehr als 2000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell