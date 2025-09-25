Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Hauptzollamt Heilbronn beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag Schichtwechsel/ Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Am heutigen Tag findet der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Bereits seit mehreren Jahren beteiligt sich der Zoll an diesem Projekt. In diesem Jahr findet deutschlandweit an 19 Hauptzollämtern ein Tausch des Arbeitsplatzes statt. Auch das Hauptzollamt Heilbronn beteiligte sich wieder an dieser Aktion. Die Zöllnerinnen und Zöllner erhielten interessante Einblicke in die Arbeit der LebensWerkstatt für Menschen mit Behinderung e. V., die bereits letztes Jahr erstmals als Kooperationspartner anlässlich dieses Aktionstags fungierte. "Bereits nach dem eigens für diese Aktion und uns organisierten Werkstattrundgang am Standort Heilbronn-Böckingen durch den stellvertretenden Werkstattleiter, Herrn Holbein, ließ sich erahnen, welche unterschiedliche Fertigkeiten und Talente die Beschäftigten für die vielfältigen Tätigkeiten benötigen bzw. hier entwickeln können," so Marcel Schröder, Pressesprecher des Hauptzollamts Heilbronn. "Nachdem wir vormittags in zwei unterschiedlichen Montageabteilungen eingelernt wurden, haben wir nachmittags, nach einer gemeinsam verbrachten herzlichen Mittagspause, versucht, etwas zu unterstützen und mit angepackt." Bereits am Dienstag, 23. September konnten vier der Klienten der LebensWerkstatt für Menschen mit Behinderung e. V. bei einem vorgezogenen Gegenbesuch die Arbeit des Zolls kennenlernen. Beschäftigte des Zollamts Heilbronn und der Kontrolleinheit Verkehrswege erklärten typische Aufgaben und Tätigkeiten, die im Rahmen der Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs ausgeübt werden. Zusatzinformation: Auch Interesse an der Arbeit des Zolls? Die Hauptzollämter nehmen noch bis zum 15. Oktober 2025 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. September 2026) entgegen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze des Zolls sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet. Weitere Hinweise zu Beruf und Karriere beim Zoll unter www.zoll-karriere.de oder auf den Social Media Kanälen des Zolls.

