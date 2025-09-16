Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Arznei bei Autobahnkontrollen sichergestellt

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Bei einer Zollkontrolle auf der Autobahn 6 bei Kirchberg am 9. September entdeckten Zoll Einsatzkräfte in einem ausländischen Lieferwagen verkehrsfähige und verschreibungsfähige Arzneimittel.

Laut Angaben des ausländischen Fahrer handelte es sich bei der Ladung um Transitlieferungen. Nach einer Röntgenkontrolle der Gepäckstücke mittels des Scan-Vans selektierten die Zöllner einige Pakete mit Arzneimitteln, die als Betäubungsmittel klassifiziert sind. Insgesamt stellten die Kontrollkräfte 387 Tabletten und 70 ml flüssige Präparate fest, für die der Fahrer nicht die für die Ein-, Aus- oder Durchfuhr erforderlichen Erlaubnisse nachweisen konnte. Bei den Medikamenten handelte es sich um Beruhigungsmittel gegen Angst- und Panikstörungen, Arznei zur Behandlung von Krampfanfällen und epileptischen Anfällen sowie zur Behandlung von Angst- und Panikstörungen.

Die Medikamente wurden sichergestellt und mittels Kontrollmitteilung an die Marktüberwachungsbehörde, das zuständige Regierungspräsidium, abgegeben. Durch die Beamten wurde vor Ort ein Strafverfahren gegen den Fahrer wegen des Verdachts des Bannbruches in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell