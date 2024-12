POL-PDWIL: Diebstahl eines Kennzeichenpaares

Bitburg (ots) - Am 03.12.2024 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:10 Uhr bis 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall vor der Liebfrauen-Apotheke in der Brodenheckstraße in Bitburg. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein weiterer dort in Längsaufstellung geparkter PKW beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin setzte anschließend die Fahrt fort, ohne sich um die notwendige ...

