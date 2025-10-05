Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Kreisstraße 652 zwischen Ahlshausen und Hohnstedt, Abschn. 10, Stat. 1,585, Sonntag, 5.10.2025, 04.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - Eine 18-jährige Fahrzeugführerin befuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit ihrem Pkw die Kreisstraße 652 von Ahlshausen in Richtung Hohnstedt.

In einer Rechtkurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Von den insgesamt vier Fahrzeuginsassen (3 x weiblich und 1 x männlich) im Alter von 18-20 Jahren, die alle aus dem Bereich Einbeck und Umgebung kommen, verletzten sich drei Personen. Alle drei wurden mittels Rtw zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Alle Insassen waren zunächst im Pkw eingeschlossen und wurden durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Es waren Feuerwehrkräfte der Feuerwehren aus Ahlshausen, Opperhausen, Einbeck und Salzderhelden im Einsatz.

Der Pkw wurde durch den Unfall stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppunternehmen geborgen werden. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell