Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Frau von Mann attackiert - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem eine 39-Jährige angibt, am frühen Sonntagmorgen kurz nach 1 Uhr von einem Unbekannten attackiert worden zu sein, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Die Frau war im Alten Friedhofweg mit ihrem Hund unterwegs, als sie ihren Schilderungen zufolge von dem Mann unvermittelt einen Schlag auf den Kopf bekam. In der Folge habe er Geld gefordert, in die leeren Taschen ihrer Kleidung gegriffen und sie erneut ins Gesicht geschlagen, bevor er in Richtung Werastraße davonlief. Die eher leicht verletzte Frau suchte im Nachgang ein Krankenhaus auf und informierte die Polizei über den Vorfall. Im Rahmen der Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden, die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Die 39-Jährige beschriebt den Angreifer als etwa 175 bis 180 cm groß und sportlich. Er sprach Deutsch mit Akzent, trug eine schwarze Lederjacke und darunter einen schwarzen Pullover, dessen Mütze über eine schwarze Basecap gezogen war. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind oder die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Stadtbusse stoßen zusammen - mehrere Verletzte

Drei verletzte Fahrgäste und Sachschaden von rund 40.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Stadtbussen am Sonntag gegen 13.30 Uhr am Romanshorner Platz. Ein 25 Jahre alter Stadtbus-Lenker war vom Busbahnhof in Richtung Eckenerstraße unterwegs und erkannte mutmaßlich aufgrund des geringen Sicherheitsabstandes zu spät, dass der vorausfahrende Stadtbusfahrer an der dortigen roten Ampel anhalten musste. In der Folge kam es zum wuchtigen Auffahrunfall, bei dem im vorausfahrenden Bus drei Frauen im Alter von 59 bis 73 Jahren leicht verletzt wurden. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Die Busse konnten ihre Linie nicht fortsetzen und mussten in eine Werkstatt gefahren werden.

Friedrichhafen

Handfeste Auseinandersetzung

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Solarstadt ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen zwei Beteiligte. Zunächst war es zum Streit zwischen den beiden Kontrahenten gekommen, der rasch eskalierte. Nachdem sich zwei weitere Personen einmischten und Fäuste sowie offenbar auch Spucke flogen, trennten sich die Männer zunächst voneinander. Kurz darauf kam einer der Beteiligten jedoch zurück und soll seinem Gegenüber versucht haben, Pfefferspray ins Gesicht zu sprühen. Starker Wind zerschlug diesen Plan jedoch, woraufhin er flüchtete und kurz darauf von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte. Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft sind nun die Folge.

Tettnang

Nach Unfall weitergefahren

Weil er nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 22 Uhr davongefahren ist, muss ein 18-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Der junge Fahrer fuhr mit seinem BMW von der Schöneckstraße in die Wangener Straße ein und verlor im Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und setzte seine Fahrt danach einfach fort. Ein Zeuge informierte die Polizei über den Vorfall. Bei der Unfallaufnahme kam der 18-Jährige mit seinem beschädigten Wagen zurück und stellte sich selbst bei den Ermittlern. Während an der Verkehrseinrichtung mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am BMW auf rund 7.500 Euro.

