Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Außenspiegel an Fahrzeugen abgeschlagen

An mindestens drei Fahrzeugen hat ein bislang unbekannter Täter am späten Samstagnachmittag in der Weiherstraße die Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte war kurz vor 18 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er mit voller Wucht gegen die rechten Außenspiegel schlug, sodass diese Schaden nahmen. Er entfernte sich, bevor die Zeugen bei ihm sein konnten. Der Täter wird als rund 170 cm groß beschrieben, war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug eine Kapuzenjacke. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zum Täter.

Bad Saulgau

Trunkenheitsfahrt

Deutlich alkoholisiert war ein 64-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Saulgau am späten Sonntagabend kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten erste Verdachtsanzeichen festgestellt hatten, ergab ein daraufhin durchgeführter Vortest einen Atemalkoholwert von rund 1,5 Promille. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten, sein Fahrzeug stehenlassen und seinen Führerschein abgeben. Der 64-Jährige gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Mengen

Fahrzeughöhe unterschätzt - Unfall in Unterführung

Offenbar die Fahrzeughöhe ihres Wohnmobils unterschätzt hat eine 41-Jährige am Sonntagmittag, als sie versucht hat, durch die Bahnunterführung in der Klosterstraße zu fahren. Gegen 12.30 Uhr blieb sie mit ihrem Fahrzeug in der Unterführung stecken, dabei wurde das Fahrzeugdach beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Wohnmobils.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell