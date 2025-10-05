PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte vom 05.10.25 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert

Eine 10-köpfige Jugendgruppe hielt sich am Samstagabend vor dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auf. Diese wurden dort von anderen Jugendlichen provoziert und beleidigt. Schlussendlich gingen dann mehrere Personen auf die Jugendgruppe los und schlugen auf vereinzelte Mitglieder der Gruppe ein. Zwei 19-jährige wurden dabei verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Tat sowie zur Identität der Angreifer dauern an.

Kressbronn

Unbekannte entwenden Baggerschaufeln

Elf Baggerschaufeln im Wert von über 50.000 Euro haben Unbekannte in Kressbronn in der Zeit von Donnerstag bis Samstag von einer Baustelle am Freibad entwendet. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge drangen Unbekannte mit einem zweiten Schlüssel in einen Bagger ein und hoben mit diesem die Baggerschaufeln auf ein Transportmittel.

Owingen

Falsche Polizeibeamte fordern Geld ein

Am Samstag gegen 13.50 Uhr klingelten zwei Männer an einem Haus in der Nikolausstraße. Sie gaben sich als italienische Polizeibeamte aus und versuchten eine angebliche italienische Geldbuße in Höhe von über 1000 Euro in bar einzufordern. Da der 18-jährige angab, nicht soviel Geld zu haben, verließen die Männer wieder die Örtlichkeit. Der eine Täter soll Mitte 30, der andere Ende 50 sein. Beide hatten südländisches Aussehen. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen englisch und italienisch. Weitere Zeugen, die mit den beiden Männern in Kontakt kamen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (07551/804-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 10:33

    PP Ravensburg: Pressebericht vom 05.10.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Mehrere Personen prügeln sich vor Shisha Bar Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Seelbruckstr. Im Innern der Shisha Bar kam es schon zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich dann auf die Straße verlagerte. Wechselseitig schlugen hier die Personen ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 09:05

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Kißlegg Hohe Bargeldsumme nach Schockanruf übergeben Auf einen dreisten Schockanruf fiel ein 78-jähriger Mann am Donnerstagabend herein und übergab später einem unbekanntem Mann 15.000 Euro Bargeld. Gegen 15:00 Uhr meldete sich beim Geschädigten ein angeblicher Anwalt und gab an, dass eine Bekannte von ihm einen Verkehrsunfall hatte, bei dem eine Mutter und ihr Kind schwer verletzt wurden. Um eine ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:41

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Missglücktes Wendemanöver - Zeugensuche Am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr wendete eine bislang unbekannte Autofahrerin ihren dunklen Kombi in einer Einfahrt im Eichenweg. Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeugheck an das Garagentor des 60-jährigen geschädigten Anwohners. Anschließend verließ die Verursacherin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadenregulierung zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren