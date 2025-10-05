Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte vom 05.10.25 aus dem Bodenseekreis.

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit zwischen zwei Jugendgruppen eskaliert

Eine 10-köpfige Jugendgruppe hielt sich am Samstagabend vor dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen auf. Diese wurden dort von anderen Jugendlichen provoziert und beleidigt. Schlussendlich gingen dann mehrere Personen auf die Jugendgruppe los und schlugen auf vereinzelte Mitglieder der Gruppe ein. Zwei 19-jährige wurden dabei verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Tat sowie zur Identität der Angreifer dauern an.

Kressbronn

Unbekannte entwenden Baggerschaufeln

Elf Baggerschaufeln im Wert von über 50.000 Euro haben Unbekannte in Kressbronn in der Zeit von Donnerstag bis Samstag von einer Baustelle am Freibad entwendet. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge drangen Unbekannte mit einem zweiten Schlüssel in einen Bagger ein und hoben mit diesem die Baggerschaufeln auf ein Transportmittel.

Owingen

Falsche Polizeibeamte fordern Geld ein

Am Samstag gegen 13.50 Uhr klingelten zwei Männer an einem Haus in der Nikolausstraße. Sie gaben sich als italienische Polizeibeamte aus und versuchten eine angebliche italienische Geldbuße in Höhe von über 1000 Euro in bar einzufordern. Da der 18-jährige angab, nicht soviel Geld zu haben, verließen die Männer wieder die Örtlichkeit. Der eine Täter soll Mitte 30, der andere Ende 50 sein. Beide hatten südländisches Aussehen. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen englisch und italienisch. Weitere Zeugen, die mit den beiden Männern in Kontakt kamen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen (07551/804-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg