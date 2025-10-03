PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Missglücktes Wendemanöver - Zeugensuche

Am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr wendete eine bislang unbekannte Autofahrerin ihren dunklen Kombi in einer Einfahrt im Eichenweg. Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeugheck an das Garagentor des 60-jährigen geschädigten Anwohners. Anschließend verließ die Verursacherin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden am Garagentor wird auf 500 Euro geschätzt. Eine Unfallzeugin konnte eine blonde Frau hinter dem Steuer des Verursacherfahrzeuges erkennen. Ein Kennzeichen des Pkw ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 09:41

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Pfullendorf Schraube in Autoreifen gedreht - Zeugensuche Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drehte ein bislang unbekannter Täter eine Schraube in den hinteren Reifen des Pkw eines 36-jährigen Geschädigten. Dessen blauer Audi A6 war im Tatzeitraum in der Straße Bei der Lehmgrube in Pfullendorf parkend abgestellt. Der Reifen verlor nach und nach seinen Luftdruck. Der Polizeiposten ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:40

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Ravensburg-Weststadt Öffentliche Toilette beschädigt - Zeugensuche Im Zeitraum vom 25.09.2025 bis 02.10.2025 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Damentoilette in der Mittelöschstraße, gegenüber der Bäckerei. Nach Inaugenscheinnahme der inneren Toilettentüre wurde diese durch Tritte aus ihrer Verankerung gebrochen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen E-Scooter gestohlen Wohl mit einem Trennschleifer müssen Diebe am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 16 Uhr am Bahnhof in Sigmaringen hantiert haben, als sie an den dortigen Fahrradständern einen E-Scooter gestohlen haben. Die Täter durchtrennten das speziell für E-Scooter angefertigte Schloss und stahlen das Gefährt im Wert mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren