PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Missglücktes Wendemanöver - Zeugensuche

Am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr wendete eine bislang unbekannte Autofahrerin ihren dunklen Kombi in einer Einfahrt im Eichenweg. Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeugheck an das Garagentor des 60-jährigen geschädigten Anwohners. Anschließend verließ die Verursacherin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Der Schaden am Garagentor wird auf 500 Euro geschätzt. Eine Unfallzeugin konnte eine blonde Frau hinter dem Steuer des Verursacherfahrzeuges erkennen. Ein Kennzeichen des Pkw ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Friedrichshafen 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zum Verursacher.

