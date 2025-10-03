PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Pfullendorf

Schraube in Autoreifen gedreht - Zeugensuche

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drehte ein bislang unbekannter Täter eine Schraube in den hinteren Reifen des Pkw eines 36-jährigen Geschädigten. Dessen blauer Audi A6 war im Tatzeitraum in der Straße Bei der Lehmgrube in Pfullendorf parkend abgestellt. Der Reifen verlor nach und nach seinen Luftdruck. Der Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07552/2016-0 bitte um Hinweise zur Tat und zum Täter. Wer hat im Zeitraum verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang gemacht?

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

