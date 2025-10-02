Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

E-Scooter gestohlen

Wohl mit einem Trennschleifer müssen Diebe am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 16 Uhr am Bahnhof in Sigmaringen hantiert haben, als sie an den dortigen Fahrradständern einen E-Scooter gestohlen haben. Die Täter durchtrennten das speziell für E-Scooter angefertigte Schloss und stahlen das Gefährt im Wert mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, denen im Zusammenhang mit der Tat Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Jugendliche verbal bedroht

Wegen Bedrohung hat das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen gegen einen 45-Jährigen aufgenommen, der am Mittwoch kurz nach 13 Uhr in der Anton-Günther-Straße grundlos drei Jugendliche im Vorbeigehen verbal bedroht haben soll. Der 45-Jährige lief anschließend davon. Anhand eines Fotos konnten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen den Mann identifizieren und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Bingen / Inneringen

Über 100 Altreifen illegal in Waldstück entsorgt

Weit über 100 Altreifen haben bislang noch Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Waldgebiet zwischen Bingen und Inneringen illegal entsorgt. Das Polizeirevier Sigmaringen steht in Kontakt mit dem zuständigen Jagdpächter und hat die Ermittlungen zu den unerlaubt neben den dortigen Waldwegen abgeladenen Autoreifen aufgenommen. Das Polizeirevier Sigmaringen geht in Zusammenarbeit mit der Fachdienststelle Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg ersten Hinweisen zum Verursacher nach. Personen, die die illegale Müllentsorgung möglicherweise beobachtet haben oder im dortigen Bereich in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch / Inzigkofen

Betrüger scheitern mit Betrugsanrufen

Gleich mehrere ältere Bürgerinnen und Bürger in Inzigkofen haben am Mittwochnachmittag Anrufe von Betrügern erhalten, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und mit den bekannten Maschen versucht haben, Beute zu machen. Sie spielten vor, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sein soll und boten nun an, die Wertsachen der Angerufenen bei der Polizei in Sicherheit zu bringen. Die Betrüger hatten mit ihrer hinlänglich bekannten Masche jedoch keinen Erfolg, alle bislang bekannten Betroffenen handelten richtig und legten schlicht auf. Die Polizei fordert Sie niemals zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld auf. Seien Sie weiterhin misstrauisch bei fremden Anrufern und nehmen Sie im Zweifelsfall über die Ihnen bekannte Rufnummer oder persönlich Kontakt zu ihrer Polizeidienststelle vor Ort auf. Lassen Sie sich vor allem nie unter Zeit- und Handlungsdruck setzen.

Meßkirch

Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Lediglich vergleichsweise leichte Verletzungen hat eine Mitsubishi-Fahrerin erlitten, als sie am Dienstag gegen 16 Uhr in der Stockacher Straße in Richtung B 313 aus noch unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Wagen überschlagen hat. Die 20-Jährige geriet zunächst nach rechts auf das Seitenbankett, beim Gegensteuern schleuderte der Pkw nach links von der Fahrbahn und kam in mehreren Sträuchern zum Stehen, nachdem er sich seitlich überschlagen hatte. Die verletzte Fahrerin wurde von einem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

