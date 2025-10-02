Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fußgänger auf Bundesstraße leistet Widerstand

Polizisten haben am Mittwochabend einen Fußgänger auf der Bundesstraße 31 gestoppt und dabei erhebliche Gegenwehr erfahren. Verkehrsteilnehmer hatten den 29-Jährigen gemeldet, woraufhin die Beamten ihn kurze Zeit später auf der dortigen Fahrbahn antrafen. Auf Ansprache reagierte der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende Passant nicht. Als sie ihn am wiederholten Betreten der Bundesstraße hindern wollten, schlug er nach den Polizisten und leistete in der Folge erheblichen Widerstand, sodass zur Festnahme eine weitere Streife anrücken musste. Der 29-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wurde im Anschluss aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Friedrichshafen

Von Traktoranhänger gestürzt - fahrlässige Körperverletzung

Leichte Verletzungen hat sich eine 40-Jährige zugezogen, nachdem sie am Mittwochmorgen von einem Traktoranhänger gestürzt ist. Der 28 Jahre alte Traktorlenker befuhr gegen 8 Uhr die Hirschlatter Straße Richtung Ailingen und bog kurz vor der Einmündung zur Habratsweilerstraße nach rechts in die dortigen Obstplantagen ab. Die 40-Jährige, welche offenbar ohne jede Sicherung auf dem Traktoranhänger in einer Obstkiste saß, stürzte hierbei auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch gegen den 28-jährigen Traktorfahrer wird ermittelt. Ihm droht eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Friedrichshafen

Pkw-Lenker kollidiert mit zwei anderen Fahrzeugen

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag in der "Vom-Stein-Straße" ereignet hat. Der 22-jährige Lenker eines VW Caddy wollte kurz vor 10 Uhr vom rechten Fahrbahnrand losfahren, als er offenbar einen von hinten herannahenden BMW-Fahrer übersah. Bei der Kollision wurden die beiden Autos sowie ein weiterer geparkter Wagen beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Überlingen

Betrunkene Radfahrerin verursacht Verkehrsunfall

Verletzt hat sich eine 57-jährige betrunkene Fahrradfahrerin, als sie am Mittwochmittag in der Riedbachstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die 57-Jährige wollte kurz vor 11.30 Uhr vom Katharinenweg kommend nach links auf die Riedbachstraße abbiegen, als sie einen 58-jährigen Radfahrer, der ordnungsgemäß die Riedbachstraße befuhr, übersah, und mit diesem kollidierte. Die 57-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich an der Schulter, weshalb sie vom Rettungsdienst medizinisch behandelt wurde. Der 58-Jährige stürzte ebenso, blieb jedoch unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Unfallverursacherin Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille, weshalb die Unfallverursacherin eine Blutprobe abgeben musste. Die 57-Jährige wird nun Gefährdung des Straßenverkehrs bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

