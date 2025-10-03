PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg-Weststadt

Öffentliche Toilette beschädigt - Zeugensuche

Im Zeitraum vom 25.09.2025 bis 02.10.2025 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Damentoilette in der Mittelöschstraße, gegenüber der Bäckerei. Nach Inaugenscheinnahme der inneren Toilettentüre wurde diese durch Tritte aus ihrer Verankerung gebrochen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Verletzte Person leistet Widerstand - Zeugensuche

Am Donnerstagabend, gegen 22:05 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle eine Schlägerei mit mindestens einer verletzten Person in der Innenstadt von Ravensburg, in der Bachstraße gemeldet. Die wenig später eintreffenden Polizeistreifen stellten einen 23-jährigen, am Kopf verletzten Mann fest. Eine Schlägerei war nicht im Gange. Der augenscheinlich stark betrunkene Mann verweigerte in der Folge jegliche Mitwirkung an der Aufklärung der Geschehensabläufe, als auch die Angabe zu seinen Personalien. Dem nicht genug, schlug und trat er nach den Beamten, beleidigte sie fortwährend und versuchte sie mit seinem blutigen Speichel zu bespucken. Nachdem der Mann von mehreren Beamten fixiert werden konnte, war es möglich ihn einer medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus zuzuführen. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung musste er den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Störungen im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Bislang ist unklar, wo die blutende Kopfverletzung des Mannes herrührte. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 erbittet Zeugenhinweise zum Geschehensablauf gegen 22:00 Uhr in der Bachstraße.

Weingarten

Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Nach Farbschmierereien unter anderem an einem Kongresszentrum in der Abt-Hyller-Straße und einer Partei-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße hat die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Schmierereien, die zwischen Mittwoch und Donnerstag angebracht worden sind, weisen einen Zusammenhang mit dem Nah-Ost-Konflikt auf. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Personen, die Hinweise auf die bislang noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Geparkten Pkw angefahren - Fahrerflucht - Zeugensuche

Am Donnerstagmittag zwischen 12:20 und 12:45 Uhr parkte der 49-jährige Geschädigte seinen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Discounters in den Bahnhofsarkaden. Bei der Rückkehr zu seinem Auto, stellte er eine frische Delle mit Lackschaden an der Beifahrertüre fest. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Der entstandene Sachschaden am Tiguan wird auf 1 000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen E-Scooter gestohlen Wohl mit einem Trennschleifer müssen Diebe am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 16 Uhr am Bahnhof in Sigmaringen hantiert haben, als sie an den dortigen Fahrradständern einen E-Scooter gestohlen haben. Die Täter durchtrennten das speziell für E-Scooter angefertigte Schloss und stahlen das Gefährt im Wert mehrerer hundert Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Fußgänger auf Bundesstraße leistet Widerstand Polizisten haben am Mittwochabend einen Fußgänger auf der Bundesstraße 31 gestoppt und dabei erhebliche Gegenwehr erfahren. Verkehrsteilnehmer hatten den 29-Jährigen gemeldet, woraufhin die Beamten ihn kurze Zeit später auf der dortigen Fahrbahn antrafen. Auf Ansprache reagierte der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Fahrerflucht Ohne die Polizei zu informieren oder die eigenen Personalien zu hinterlassen hat ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer am Mittwochmittag nach einem Parkrempler das Weite gesucht. Der Unbekannte fuhr mit seinem roten Fahrzeug gegen einen Opel Grandland, welcher auf einem Parkplatz in der Schützenstraße geparkt war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren