Ravensburg-Weststadt

Öffentliche Toilette beschädigt - Zeugensuche

Im Zeitraum vom 25.09.2025 bis 02.10.2025 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Damentoilette in der Mittelöschstraße, gegenüber der Bäckerei. Nach Inaugenscheinnahme der inneren Toilettentüre wurde diese durch Tritte aus ihrer Verankerung gebrochen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Verletzte Person leistet Widerstand - Zeugensuche

Am Donnerstagabend, gegen 22:05 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle eine Schlägerei mit mindestens einer verletzten Person in der Innenstadt von Ravensburg, in der Bachstraße gemeldet. Die wenig später eintreffenden Polizeistreifen stellten einen 23-jährigen, am Kopf verletzten Mann fest. Eine Schlägerei war nicht im Gange. Der augenscheinlich stark betrunkene Mann verweigerte in der Folge jegliche Mitwirkung an der Aufklärung der Geschehensabläufe, als auch die Angabe zu seinen Personalien. Dem nicht genug, schlug und trat er nach den Beamten, beleidigte sie fortwährend und versuchte sie mit seinem blutigen Speichel zu bespucken. Nachdem der Mann von mehreren Beamten fixiert werden konnte, war es möglich ihn einer medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus zuzuführen. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung musste er den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Störungen im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Bislang ist unklar, wo die blutende Kopfverletzung des Mannes herrührte. Das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333 erbittet Zeugenhinweise zum Geschehensablauf gegen 22:00 Uhr in der Bachstraße.

Weingarten

Staatsschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Nach Farbschmierereien unter anderem an einem Kongresszentrum in der Abt-Hyller-Straße und einer Partei-Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße hat die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Schmierereien, die zwischen Mittwoch und Donnerstag angebracht worden sind, weisen einen Zusammenhang mit dem Nah-Ost-Konflikt auf. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist derzeit noch unklar. Personen, die Hinweise auf die bislang noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Geparkten Pkw angefahren - Fahrerflucht - Zeugensuche

Am Donnerstagmittag zwischen 12:20 und 12:45 Uhr parkte der 49-jährige Geschädigte seinen VW Tiguan auf dem Parkplatz eines Discounters in den Bahnhofsarkaden. Bei der Rückkehr zu seinem Auto, stellte er eine frische Delle mit Lackschaden an der Beifahrertüre fest. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Der entstandene Sachschaden am Tiguan wird auf 1 000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

