PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressebericht vom 05.10.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrere Personen prügeln sich vor Shisha Bar

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Seelbruckstr. Im Innern der Shisha Bar kam es schon zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich dann auf die Straße verlagerte. Wechselseitig schlugen hier die Personen aufeinander ein. Ein 26-jähriger wurde dabei so schwer an der Stirn verletzt, dass er im Krankenhaus versorgt werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 09:05

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Kißlegg Hohe Bargeldsumme nach Schockanruf übergeben Auf einen dreisten Schockanruf fiel ein 78-jähriger Mann am Donnerstagabend herein und übergab später einem unbekanntem Mann 15.000 Euro Bargeld. Gegen 15:00 Uhr meldete sich beim Geschädigten ein angeblicher Anwalt und gab an, dass eine Bekannte von ihm einen Verkehrsunfall hatte, bei dem eine Mutter und ihr Kind schwer verletzt wurden. Um eine ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:41

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Missglücktes Wendemanöver - Zeugensuche Am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr wendete eine bislang unbekannte Autofahrerin ihren dunklen Kombi in einer Einfahrt im Eichenweg. Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeugheck an das Garagentor des 60-jährigen geschädigten Anwohners. Anschließend verließ die Verursacherin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadenregulierung zu ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:41

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Pfullendorf Schraube in Autoreifen gedreht - Zeugensuche Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drehte ein bislang unbekannter Täter eine Schraube in den hinteren Reifen des Pkw eines 36-jährigen Geschädigten. Dessen blauer Audi A6 war im Tatzeitraum in der Straße Bei der Lehmgrube in Pfullendorf parkend abgestellt. Der Reifen verlor nach und nach seinen Luftdruck. Der Polizeiposten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren