Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressebericht vom 05.10.25 aus dem Landkreis Ravensburg.

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mehrere Personen prügeln sich vor Shisha Bar

Zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht in der Seelbruckstr. Im Innern der Shisha Bar kam es schon zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sich dann auf die Straße verlagerte. Wechselseitig schlugen hier die Personen aufeinander ein. Ein 26-jähriger wurde dabei so schwer an der Stirn verletzt, dass er im Krankenhaus versorgt werden musste. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell