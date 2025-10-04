Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Hohe Bargeldsumme nach Schockanruf übergeben

Auf einen dreisten Schockanruf fiel ein 78-jähriger Mann am Donnerstagabend herein und übergab später einem unbekanntem Mann 15.000 Euro Bargeld. Gegen 15:00 Uhr meldete sich beim Geschädigten ein angeblicher Anwalt und gab an, dass eine Bekannte von ihm einen Verkehrsunfall hatte, bei dem eine Mutter und ihr Kind schwer verletzt wurden. Um eine Haftstrafe abzuwenden benötige Sie eine hohe Summe Bargeld als Kaution. Der Geschädigte ging daraufhin zur Bank holte eine große Summe an Bargeld und übergab sie in einem Teilort von Kißlegg an eine unbekannte männliche Person. Anschließend entfernte sich diese mit einem weißen VW-Kleinbus. Erst am nächsten Tag kamen dem Geschädigten Zweifel am geschilderten Sachverhalt und er kontaktierte seine Bekannte, die nie in einen Unfall verwickelt war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell