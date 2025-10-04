PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg

Hohe Bargeldsumme nach Schockanruf übergeben

Auf einen dreisten Schockanruf fiel ein 78-jähriger Mann am Donnerstagabend herein und übergab später einem unbekanntem Mann 15.000 Euro Bargeld. Gegen 15:00 Uhr meldete sich beim Geschädigten ein angeblicher Anwalt und gab an, dass eine Bekannte von ihm einen Verkehrsunfall hatte, bei dem eine Mutter und ihr Kind schwer verletzt wurden. Um eine Haftstrafe abzuwenden benötige Sie eine hohe Summe Bargeld als Kaution. Der Geschädigte ging daraufhin zur Bank holte eine große Summe an Bargeld und übergab sie in einem Teilort von Kißlegg an eine unbekannte männliche Person. Anschließend entfernte sich diese mit einem weißen VW-Kleinbus. Erst am nächsten Tag kamen dem Geschädigten Zweifel am geschilderten Sachverhalt und er kontaktierte seine Bekannte, die nie in einen Unfall verwickelt war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Andreas Schiller
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 09:41

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Missglücktes Wendemanöver - Zeugensuche Am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr wendete eine bislang unbekannte Autofahrerin ihren dunklen Kombi in einer Einfahrt im Eichenweg. Hierbei kollidierte sie mit dem Fahrzeugheck an das Garagentor des 60-jährigen geschädigten Anwohners. Anschließend verließ die Verursacherin die Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadenregulierung zu ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:41

    PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Pfullendorf Schraube in Autoreifen gedreht - Zeugensuche Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen drehte ein bislang unbekannter Täter eine Schraube in den hinteren Reifen des Pkw eines 36-jährigen Geschädigten. Dessen blauer Audi A6 war im Tatzeitraum in der Straße Bei der Lehmgrube in Pfullendorf parkend abgestellt. Der Reifen verlor nach und nach seinen Luftdruck. Der Polizeiposten ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 09:40

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Ravensburg-Weststadt Öffentliche Toilette beschädigt - Zeugensuche Im Zeitraum vom 25.09.2025 bis 02.10.2025 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Damentoilette in der Mittelöschstraße, gegenüber der Bäckerei. Nach Inaugenscheinnahme der inneren Toilettentüre wurde diese durch Tritte aus ihrer Verankerung gebrochen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren