Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte vom 05.10.25 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Landkreis Sigmaringen (ots)

Ostrach

Pkw-Lenkerin kommt von der Fahrbahn ab

Die 18-jährige Lenkerin eines Pkw Audi fuhr am Samstagabend von Egelreute in Richtung Waldbeuren. Kurz vor Ortsende Ulzhausen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam durch zu starkes Gegenlenken nach links von der Straße ab und prallte anschließend gegen eine Mauer. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Mengen

Jugendliche zünden Mülltonne an - Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag um 16.30 Uhr wurden zwei Jugendliche in der Hauptstraße dabei beobachtet, wie sie einen Feuerwerkskörper in eine Mülltonne warfen und anschließend flüchteten. Das Feuer konnte von Anwohnern sofort gelöscht werden. Die beiden Jugendlichen waren dunkel gekleidet und einer trug eine grüne Mütze. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mengen (Tel. 07572/5071) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

