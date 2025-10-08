PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall mit Folgen

Eisenach (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B19. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Mazda die Straße von Eisenach/Mitte in Richtung Eisenach/West als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Der Fahrzeugführer wurde dadurch leicht verletzt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Reh verendete vor Ort. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Widerstand geleistet

    Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Ein 41-Jähriger (deutsch) bedrängte gestern Vormittag mehrere Fahrzeugführer in der Marksuhler Straße. Infolgedessen kam es zu einem Polizeieinsatz. Offenbar war der 41-Jährige damit nicht einverstanden und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde fixiert und anschließend auf Weisung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Gotha (ots) - Ein 23-jähriger Fahrer eines E-Scooter wurde gestern Abend einer Verkehrskontrolle in der August-Creutzburg-Straße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 08:45

    LPI-GTH: Zeugensuche nach Einbrüchen

    Ilmenau/Oberpörlitz (Ilm-Kreis) (ots) - Der Polizei wurden am gestrigen Tag drei Einbrüche in Einfamilienhäuser im Bereich Am Tonteich, Bussardweg sowie Sperberring (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6133015) bekannt. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen unter anderem Schmuck und Bargeld in noch unbekanntem Wert. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03. Oktober und gestern. Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren