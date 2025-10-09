LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B19. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Mazda die Straße von Eisenach/Mitte in Richtung Eisenach/West als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision mit dem Wildtier. Der Fahrzeugführer wurde dadurch leicht verletzt, ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Reh verendete vor Ort. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

