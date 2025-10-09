LPI-GTH: Alkoholisiert
Arnstadt (ots)
Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Straße "An der Brunnenkunst" unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)
