LPI-GTH: Atemalkoholtest
Eisenach (ots)
Ein Atemalkoholtest bei einem 50-Jährigen ergab in der zurückliegenden Nacht einen Wert von rund 0,8 Promille. Zuvor befuhr der Mann mit seinem VW die Nicolaistraße. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
