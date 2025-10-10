LPI-GTH: Blutentnahme

Eisenach (ots) - Die Eisenacher Polizei befand sich gestern Abend aufgrund eines Ladendiebes im Einsatz in der Bahnhofstraße. Dies missfiel dem 28-Jährigen (lybisch) offensichtlich, denn er leistete massiven Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain sowie Cannabis. Der Mann wurde im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen. In den frühen Stunden des heutigen Tages wurde er aus diesem auf Weisung entlassen. (jd) Rückfragen ...

