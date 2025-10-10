PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Blutentnahme

Eisenach (ots)

Ein 32-Jähriger war gestern mit seinem Fahrrad in der Julius-Lippold-Straße unterwegs und wurde dabei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Offensichtlicht hatte der Mann vor Antritt der Fahrt Alkohol konsumiert, denn ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 3,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

