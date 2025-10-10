LPI-GTH: Zeugensuche
Niederwillingen (Ilm-Kreis) (ots)
In der Zeit zwischen dem 08. Oktober, 20.30 Uhr und gestern, 08.15 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Gemeindesaal in der Schmiedegasse ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0263169/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell