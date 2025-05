Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch sowie Einbruchsversuch in zwei Wohnhäuser in Knielingen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte am Montag, in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 16:00 Uhr, offenbar über eine gekippte Terrassentür Zutritt in ein Wohnhaus in der Bernhard-Metz-Straße in Knielingen. Anschließend durchwühlten die Einbrecher in verschiedenen Räumen das Mobiliar und entwendeten zwei hochwertige Armbanduhren sowie Schmuck. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls in Knielingen versuchten unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen, gegen 01:10 Uhr, gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Gustav-Heinkel-Straße einzubrechen. Nachdem ein Nachbar darauf aufmerksam wurde und offenbar die beiden Einbrecher ansprach, flüchteten diese ohne Beute in unbekannte Richtung. Aufgrund der Dunkelheit konnte der Zeuge lediglich erkennen, dass einer der Täter eine weiße Jacke getragen haben soll. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, blieben bislang ergebnislos.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

