LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen
Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)
Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der B7 zwischen Gamstädt und Tüttleben durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 1416 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 30 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 150 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)
