PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen auf der B7 zwischen Gamstädt und Tüttleben durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. 1416 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 30 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 150 km/h. Die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Ein 80-jähriger Fahrer eines Kia befuhr gestern Nachmittag die Landstraße in Richtung Obersuhl. Dabei fuhr der Mann im Bereich einer Kurve geradeaus und kollidierte mit einer Hausfassade. Der Fahrzeugführer sowie seine 78-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Fluchtversuch

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Polizeibeamte beabsichtigten gestern Nachmittag einen Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dies missfiel dem Fahrer der S51 offenbar, sodass er sämtliche Anhaltesignale ignorierte und unter anderem über Rad- und Fußwege davonfuhr. Ebenso missachtete er augenscheinlich diverse Verkehrsregeln. Im Rahmen der Nacheile konnte der 15-Jährige mit seiner ebenfalls 15-jährigen Sozia in Kleinhettstedt angehalten werden. Das Moped wurde ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug

    Arnstadt (ots) - Aus einem in der Gothaer Straße geparkten Fiat Iveco entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem Werkzeuge der Marke "Bosch". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 08. Oktober, 22.30 Uhr und gestern, 05.50 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0263214/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren