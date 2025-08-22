Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Mit Gewebeband getarnt/ Zoll stellt über 3.500 Zigaretten im doppelten Kofferboden sicher

Karlsruhe (ots)

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden entdeckten Einsatzkräfte des Zolls am Mittwoch, den 20. August 2025, bei der Kontrolle eines Reisenden aus Antalya (Türkei) über 3.500 Stück Zigaretten. Ein Teil der Tabakwaren war professionell in einem sogenannten "doppelten Boden" mit Gewebeband an der Innenschale eines Koffers verborgen.

Gegen den Mann wurde ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung eingeleitet. Aufgrund der erheblichen Menge, der Art des Verstecks und der Angaben des Reisenden musste von einer gewerbliche Absicht ausgegangen werden. Die Tabakwaren wurden durch die Beamten umgehend sichergestellt.

Nach Zahlung der fälligen Einfuhrabgaben von rund 1.400 Euro sowie einer Sicherheitsleistung in identischer Höhe durfte der Reisende seine Weiterreise antreten.

