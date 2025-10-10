LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Ein 80-jähriger Fahrer eines Kia befuhr gestern Nachmittag die Landstraße in Richtung Obersuhl. Dabei fuhr der Mann im Bereich einer Kurve geradeaus und kollidierte mit einer Hausfassade. Der Fahrzeugführer sowie seine 78-jährige Beifahrerin wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die ...

