LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht
Ruhla (Wartburgkreis) (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am 07. Oktober, gegen 23.45 Uhr den Neuen Markt in Richtung Untere Lindenstraße. Offenbar kam der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf unter anderem mit einer Statue. Diese wurde durch den Verkehrsunfall beschädigt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei sucht Zeugen zum Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug. Hinweise werden unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0261962/2025) erbeten. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell