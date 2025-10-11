PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in mehrere Gartenanlagen - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum der vergangenen Woche kam es zu mehreren Aufbrüchen von Gärten in verschiedenen Gartenanlagen in Arnstadt.

In der Kleingartenanlage "Bahlsen", Nahe der Ichtershäsuer Straße, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus. Der Schaden wird hier auf etwa 150 Euro geschätzt. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Es hatte jedoch den Anschein, als ob der oder die Unbekannten in der Hütte hausten.

Im selbigen Zeitraum wurden fünf Gärten in der Kleingartenanlage "Dornheimer Berg" im Bereich Am Dornheimer Berg angegriffen. Auch hier wurde nichts entwendet, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro.

Weiterhin wurden drei Gärten in der Kleingartenanlage "Eintracht" im Bereich der Gothaer Straße gewaltsem geöffnet. Ebenfalls gingen die Diebe leer aus, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen in den jeweiligen Gartenanlagen beobachtet haben.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der folgenden Hinweisnummern entgegen:

Gartenanlage "Bahlsen": 0264381/2015

Gartenanlage "Dornheimer Berg": 0264834/2025 Gartenanlage "Eintracht": 0264831/2025

Weiterhin empfiehlt die Polizei, dass keine Wertgegenstände in den Gärten zurück gelassen werden sollten. Fallen Ihnen verdächtige Personen - einzeln - oder in Gruppen - evtl. mit Fahrrädern und Anhängern in den Anlagen auf, die nach Ihrem Dafürhalten hier nicht hingehören, informieren sie umgehend die Polizei. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

