Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Nachmittag befuhr eine 53jährige Peugeot-Fahrerin die Königseer Straße in Gehren und beabsichtigte auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 46jähriger SUV-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. jeweils 2.500 Euro an den beteiligten Pkw's.

Ein mit dem 46jährigen Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,7 Promille.

Es erfolgte daraufhin die Unterbindung der Weiterfahrt und die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Weitere führerscheinrechtliche Konsequenzen werden im Laufe des eingeleiteten Strafverfahrens entschieden. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell