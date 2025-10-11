Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradteile aus Kellern entwendet - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und etwa 12:10 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses der Arnstädter Triniusstraße.

Es wurden insgesamt drei Kellerabteile geöffnet und aus diesen verschiedene Fahrradteile sowie Fahrradeqipment im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro entwendet.

Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im benannten Zeitraum Personen mit Fahrradteilen im Bereich der Triniusstraße oder im Stadtgebiet beobachten konnten.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0265038/2025 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell