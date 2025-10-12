LPI-GTH: E-Scooter der Erste

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots) - Am späten Samstag Abend befuhr eine 39jährige Audi-Fahrern in Ilmenau den Wenzelsberg aus Richtung Zwetschenberg kommend in Richtung Sophienstraße. Hierbei kollidierte diese zunächst mit einem am rechten Straßenrand geparkten Ford KA und anschließend mit einem ebenfalls hier abgestellten Mazda 6. Ihr eigener Audi kam erst nach ca. 100 Metern zum Stehen. Durch den Unfall wurden die ...

