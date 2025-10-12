LPI-GTH: E-Scooter der Erste
Gotha (ots)
Am Freitag den 10.10.2025 gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 21jährigen E-Scooterfahrer im Stadtgebiet von Gotha. Ein durchgeführter Drogenschnelltest war positiv, eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde sogleich durchgeführt. Es droht Fahrverbot und eine Geldbuße von mind. 500,- Euro. (AS)
