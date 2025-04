POL-EL: Haren - Schwerer Verkehrsunfall auf der Hollandstraße - Zwei Personen schwer verletzt

Lingen (ots) - Am heutigen Dienstag, 15. April 2025, kam es gegen 13:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion in einem Geräteschuppen auf einem Privatgrundstück im Vogelbeerenweg in Lingen. In der Folge geriet der Schuppen in Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 66-jährige Bewohner zuvor Arbeiten mit einem Gasbrenner durchgeführt. Nach Beendigung der Arbeiten stellte er das Gerät zurück ...

