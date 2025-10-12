PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert mit mehreren Fahrzeugen kollidiert

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstag Abend befuhr eine 39jährige Audi-Fahrern in Ilmenau den Wenzelsberg aus Richtung Zwetschenberg kommend in Richtung Sophienstraße. Hierbei kollidierte diese zunächst mit einem am rechten Straßenrand geparkten Ford KA und anschließend mit einem ebenfalls hier abgestellten Mazda 6. Ihr eigener Audi kam erst nach ca. 100 Metern zum Stehen.

Durch den Unfall wurden die Fahrzeuge teils schwer beschädigt und es entstanden hohe Sachschäden - am Ford ca. 500 Euro, am Mazda ca. 8.000 Euro um am Audi ca. 15.000 Euro. Der Audi war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Die Unfallursache wurde den eingesetzten Beamten schnell klar - ein mit der Audi-Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,18 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheines und eine entsprechende Anzeigenfertigung wegen Gefährdung des Straeßnverkehrs. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 20:37

    LPI-GTH: Kollision mit Grundstücksmauer

    Griesheim (Ilm-Kreis) (ots) - Am Freitag Morgen befuhr ein 75jähriger Hyundai-Fahrer die Bücheloher Straße in der Ortslage Griesheim aus Richtung Stadtilm kommend. In einer Linkskurve verlor dieser aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Der Fahrer wurde in der Folge mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Inwiefern medizinische Probleme zuvor ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 20:25

    LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss aufgefahren

    Gehren (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag Nachmittag befuhr eine 53jährige Peugeot-Fahrerin die Königseer Straße in Gehren und beabsichtigte auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes einzubiegen. Ein hinter ihr fahrender 46jähriger SUV-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. jeweils 2.500 Euro an den ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 20:12

    LPI-GTH: Fahrradteile aus Kellern entwendet - Zeugenaufruf

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am Samstag, im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und etwa 12:10 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses der Arnstädter Triniusstraße. Es wurden insgesamt drei Kellerabteile geöffnet und aus diesen verschiedene Fahrradteile sowie Fahrradeqipment im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro entwendet. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren