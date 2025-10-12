Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert mit mehreren Fahrzeugen kollidiert

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstag Abend befuhr eine 39jährige Audi-Fahrern in Ilmenau den Wenzelsberg aus Richtung Zwetschenberg kommend in Richtung Sophienstraße. Hierbei kollidierte diese zunächst mit einem am rechten Straßenrand geparkten Ford KA und anschließend mit einem ebenfalls hier abgestellten Mazda 6. Ihr eigener Audi kam erst nach ca. 100 Metern zum Stehen.

Durch den Unfall wurden die Fahrzeuge teils schwer beschädigt und es entstanden hohe Sachschäden - am Ford ca. 500 Euro, am Mazda ca. 8.000 Euro um am Audi ca. 15.000 Euro. Der Audi war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Die Unfallursache wurde den eingesetzten Beamten schnell klar - ein mit der Audi-Fahrerin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,18 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus, die Sicherstellung des Führerscheines und eine entsprechende Anzeigenfertigung wegen Gefährdung des Straeßnverkehrs. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell