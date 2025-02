Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Carport brannte

Schmiedefeld (ots)

Montagnacht (10.02.2025) hörte ein 76-Jähriger einen lauten Knall und sah aus einem Fenster seines Hauses in der Engertal Straße in Schmiedefeld. Das Carport und sein darunter abgestelltes Auto standen zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Die Kameraden der Feuerwehr eilten zum Brandort und löschten die Flammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell