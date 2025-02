LPI-SHL: Frontscheibe beschädigt

Suhl (ots) - Am Samstag ab ca. 0:30 Uhr entzündeten unbekannte Täter nacheinander insgesamt sieben Müllcontainer in verschiedenen Straßen in Suhl. Die Container befanden sich in der Julius-Fucik-Straße, der Alten Schmiedefelder Straße, der Thomas-Mann-Straße, der Erich-Weinert-Straße und der Maxim-Gorki-Straße. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Gegen 02:20 Uhr stand dann ein Müllcontainer vor ...

