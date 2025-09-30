Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autobrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Darmstadt (ots)

In den frühen Dienstagmorgenstunden (30.9) kam es wegen eines Autobrands in der Hügelstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Gegen 3.40 Uhr meldeten Zeugen, dass kurz vor dem Citytunnel ein Fahrzeug in Flammen stehen würde. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr Darmstadt konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres, am Straßenrand geparktes Fahrzeug beschädigt. Warum das Auto zu brennen begann, ermittelt nun die Kriminalpolizei in Darmstadt.

